«Отправлю книги о блокаде»: Депутат Госдумы прокомментировал выходку Бузовой

Последнее видео российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой вызвало шквал критики со стороны подписчиков звезды, ее коллег и общественных деятелей. Кадры, на которых знаменитость облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет, что она «блокадница», спровоцировали бурю возмущения публики, которая признала поведение девушки глупым и оскорбительным по отношению к людям, пережившим трагедию.

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Выходка поп-дивы не оставила равнодушным и члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева. По его словам, нелепая шутка артистки свидетельствует о ее необразованности, и, чтобы исправить ситуацию, политик намерен отправить теледиве несколько книг о военном времени и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

В список литературы входят произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, а также Дмитрия Лихачева.

«Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Я не хочу принижать какие-либо достоинства этой девушки, но выглядит она на этом ролике нелепо и глупо. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — высказался депутат в интервью РИА Новости.

После просмотра ролика его мнение разделил российский ведущий Владимир Соловьев. В комментарии изданию Daily Storm он отметил, что некоторые сакральные понятия лучше не задевать даже шутя. По его словам, в данной ситуации хуже всего-то, что у Бузовой слишком много поклонников, которые могут последовать ее примеру.

«У таких людей на душе мозоль. Поэтому Бузову можно только пожалеть. У нее душа глухая», — заявил журналист.

А вот российский актер Станислав Садальский встал на защиту своей коллеги из мира шоу-бизнеса. В интервью для агентства Царьград он признался, что не видит ничего предосудительного в поведении теледивы. Он считает певицу хорошим человеком и понимает, что звезда просто пыталась пошутить.

«Оля — абсолютно человек не злобный. Она, может быть, наивная, другие могут сказать: дура. Но она человек хороший, Оля. И здесь не надо из этого раздувать проблему», — подчеркнул артист.

За исполнительницу также вступилась ее мать — Ирина Бузова. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как женщина оценивает поступок дочери.