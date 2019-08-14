«Хайли лайкли» по-немецки: Меркель обвинила Россию в разрыве ДРСМД

Канцер Германии Ангела Меркель назвала Россию виновной в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет URA.RU.

« Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила ДРСМД и подала повод для окончания этого договора », — сказала она.

Канцлер добавила, что теперь Москва развязала руки другим странам Европы и мира для бесконтрольного вооружения. При этом Меркель пояснила, что будет совместно с НАТО настаивать на ограничении производства ракет.

Обращает на себя внимание то, что, во-первых, Меркель, как и ее бывшая британская коллега — экс-премьер Тереза Мэй по прозвищу «миссис Хайли лайкли», использует слово «доказуемо», которое снова ничем не подкреплено.

Во-вторых, как известно, это именно США в одностороннем порядке вышли из ДРСМД, после чего и Меркель и другие европейские лидеры «забили в набат», испугавшись размещения запрещенных ранее ракет на своей территории. Они взывали тогда к Вашингтону с просьбой одуматься, а теперь, оказывается, у канцлера виновата Москва.

В-третьих, срок полномочий Меркель истекает уже через пару лет, и она намерена навсегда уйти из политики, поэтому можно предположить, что 63-летняя фрау канцлер прибегла к принципу «после нас хоть потоп» и не стала противиться участию в американских глобальных политических интригах.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения.

Российский лидер Владимир Путин ответил на действия властей США зеркально. При этом он отметил, что Москва не будет втягиваться в гонку вооружений.

В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД».