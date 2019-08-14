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  4. Пьяный водитель в Ленобласти сбил двух матерей с младенцами в колясках

Пьяный водитель в Ленобласти сбил двух матерей с младенцами в колясках

, 22:28 Видео 11

У мужчины, который недавно вышел из тюрьмы, документов при себе не оказалось.

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Фото, видео : ТАСС / Руслан Шамуков, Пятый канал

Пьяный мужчина за рулем иномарки в Лужском районе Ленинградской области сбил двух женщин с детскими колясками, в которых находились мальчики 2018 и 2019 года рождения. Это произошло вечером в среду, 14 августа.

Матери шли по обочине дороги в попутном движению автомобилей направлении, когда на них произошел наезд.

Все четверо были доставлены в ближайшую больницу. У детей диагностированы сотрясение, ушибы головы, гематомы, у женщин — переломы и рваные раны.

Как стало известно 5-tv.ru, совершивший наезд мужчина 1983 года, вышедший из тюрьмы пару дней назад, находился в состоянии алкогольного опьянения, документов при нем не оказалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге легковушка сбила трех человек на тротуаре.

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