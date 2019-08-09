Момент наезда на пешеходов на тротуаре в результате ДТП в Петербурге попал на видео

Момент шокирующей аварии в Петербурге сняли камеры наружного наблюдения.

В распоряжение 5-tv.ru попало видео ДТП на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников, где утром в пятницу, 9 августа, на тротуаре были сбиты три человека.

На кадрах видно, как водитель «КИА» пытается совершить левый поворот, игнорируя едущий ему на встречу автомобиль «Солярис».

В результате столкновения «Солярис» изменил траекторию движения и выскочил на тротуар, где сбил трех пешеходов, ожидающих у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора. Удар был такой силы, что один из пешеходов перелетел через автомобиль.

По предварительным данным, в результате ДТП серьезно травмирован 34-летний мужчина, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще две женщины — 59-ти и 66-и лет — госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

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За рулем автомобиля «КИА» находился мужчина 1937 года рождения. «Солярисом» управлял водитель 1958 года рождения. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ГИБДД.

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