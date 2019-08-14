Участник шоу «Замуж за Бузову» попал в ДТП в Москве

Участник шоу «Замуж за Бузову» Александр Гринев попал в аварию в Москве. ДТП с участием двух автомобилей произошло вечером в среду, 14 августа. Как стало известно 5-tv.ru, 30-летний Гринев получил сотрясение мозга, ему потребовалась помощь медиков, он был госпитализирован. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

Александр Гринев один из тех, кто боролся за сердце Ольги Бузовой. Он стал первым, с кем поющая телеведущая познакомилась на проекте «Замуж за Бузову», и первым, кому она подарила свой поцелуй. Бузова признавалась, что Александр Гринев ей весьма приятен, так как он хорошо воспитан.

Однако, мужчина предпочел отказаться от перспективы замужества и взял деньги — два миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответила Бузова на критику шутки про блокадницу.