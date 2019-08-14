«У меня потрясающее воспитание»: Бузова ответила на критику шутки про блокадницу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре скандала после публикации своего последнего видео. На кадрах поп-дива с аппетитом облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет: «Я блокадница». Вероятно, своим роликом артистка хотела повеселить подписчиков, но, вместо этого, нарвалась на бурю негодования.

Глупость или непонимание: общественность обсуждает дерзкий поступок Бузовой

Реакцию пользователей и общественных деятелей на неуместную шутку теледивы обсудили в программе «60 минут» на телеканале Россия-1. В прямом эфире ведущий позвонил главной виновнице пересудов и попросил прокомментировать ситуацию. В ответ знаменитость посоветовала себя «не воспитывать», пишут РИА Новости.

«У меня потрясающее воспитание», — отметила звезда.

Бузова также добавила, что никак не могла ожидать, что ее ролик спровоцирует такую волну возмущения. Но при этом, светская львица отметила, что не намерена его удалять, подчеркнув, что о ней «вся страна говорит уже 15 лет» и она не будет обращать внимание на гневные комментарии.

«Я, безусловно, приношу извинения всем тем, кого невольно могла обидеть. В данном случае я шутила только над собой. Естественно, подвиг людей, которые пережили ужасы войны и завоевали нам мирное небо, для меня свят так же, как свят для всех других людей. Дай бог каждому из тех, кто оставляет мне гневные комментарии, заботиться так же о своих бабушках и дедушках, которые переживали войну », — объяснила исполнительница свое отношения к событиям кровопролитной блокады, тем самым ответив на многочисленные обвинения в издевательстве над жертвами военных лет.

К слову с критикой в адрес звезды выступили не только поклонники, но и представители шоу-бизнеса и политики, а также общественных организаций, связанных с сохранением памяти о блокадном Ленинграде.

Наиболее близко к сердцу ее высказывание принял советский и российский поэт-песенник, в детстве переживший Блокаду, Илья Резник. Он подчеркнул, что те, кто правильно воспитан не вылизывают тарелки и не называют себя «блокадниками», а правильно умет чтить память переживших эти страшные времена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поступок артистки вызвал общественный резонанс. О видео Ольги Бузовой высказались актер Станислав Садальский, ведущий Владимир Соловьев и даже депутат Госдумы Дмитрий Свищев.