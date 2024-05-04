На Украине заявили о превращении Минобороны в токсичное место

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Дана Яровая: Минобороны Украины потеряло доверие граждан

На Украине заявили о превращении Минобороны в токсичное место

Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак

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Жители Незалежной почти не доверяют оборонному ведомству страны.

Советник замглавы Минобороны Украины Дана Яровая заявила, что оборонное ведомство страны потеряло доверие граждан, а восстановить репутацию министерству будет очень сложно. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо».

«Министерство обороны за эти более чем два года стало настолько токсичным местом… Столько историй негативных, сколько было за это время, что достаточно сложно будет выйти репутационно хотя бы «в ноль», — сказала Яровая.

По ее мнению, чтобы украинское общество снова начало адекватно воспринимать сотрудников военного ведомства, ему придется долго над этим работать. Одна из главных причин недоверия граждан к Минобороны — это «ложь и сказки», которые рассказывают официальные лица в своих заявлениях, указала Яровая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России объявило в розыск бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Украины Михаила Коваля.

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