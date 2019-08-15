Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году уже по пятому ребенку

Росстат опубликовал тематический отчет, согласно которому в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребенку, сообщает РИА Новости. В документе также отмечается, что четыре 12-летние девочки в прошлом году впервые стали мамами.

Статистика говорит о том, что раннее материнство в стране начинает, так или иначе, набирать обороты. 13-летние девочки в 2018-м произвели на свет 34 детей. В то же время 14-летние представительницы женского пола — 190, четыре из них в этом возрасте родили уже по второму ребенку.

15-летние девушки в течение аналогичного периода стали матерями 919 детей, а 22 из них рожали уже во второй раз. Согласно данным Росстата, 16-летние мамы произвели на свет 2925 младенцев, при этом, в их числе 165, у кого родился второй ребенок, у девятерых — третий и двое уже имеют четверых детей.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в интервью РИА Новости рассказал, что в отдельных российских регионах подобная тенденция считается абсолютной нормой.

« Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе… что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить », — сказал Андрей Вишневский.

Эксперт подчеркнул, что в некоторых районах в этом возрасте девочек во всю выдают замуж. Криминальные случаи, согласно статистике, бывают крайне редко. По мнению Андрея Вишневского, репродуктивный возраст женщины начинается с 15 лет. Несмотря на это, основная масса девушек-подростков рожать не собирается.

« Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт — это вопрос выбора в семье и самой девочки », — заключил Андрей Вишневский.

Стоит отметить, что в Российской Федерации возраст сексуального согласия наступает в 16 лет. При этом, за совершение полового акта человеком старше 18 лет с партнером, который еще не достиг 16-ти, грозит уголовная ответственность. Информация о том, были ли мужчины, вступившие в половую связь с несовершеннолетними россиянками, привлечены к ответственности, не сообщается.

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