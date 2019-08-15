Видео: В Краснодаре сгорел междугородный рейсовый автобус

В Краснодарском крае выясняют, из-за чего сгорел междугородный рейсовый автобус. Во время движения салон начал наполняться дымом, 19 пассажиров и два водителя едва успели выбежать, как машина вспыхнула. Пожар продолжался считанные минуты, к моменту приезда спасателей от автобуса остался лишь обугленный каркас. Обошлось без пострадавших. Чтобы устранить последствия ЧП, пришлось перекрыть федеральную трассу «Дон». Пассажиров власти разместили в гостинице и предоставили другой автобус, чтобы люди смогли добраться до пункта назначения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье.