Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через 15 минут после вылета. По информации МЧС России, погибших и пострадавших среди 220 пассажиров и семи членов экипажа нет. По предварительным данным, птицы попали в оба двигателя, после чего правый из них отказал и загорелся. Посадку пилотам удалось произвести в поле. Пожарные продолжают тушить самолет, загоревшийся после жесткой посадки.
Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье
Сегодня, 7:02 Происшествия 2 089
На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в момент ЧП находились более 200 пассажиров и семь членов экипажа.
Смотрите также:
Закрыть
«Спортсменка!»: Пегова продемонстрировала результат тренировок в коротких шортах
Житель Аляски выловил в море бутылку с запиской из СССР 1969 года — фото
В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео
Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
Гатчинская епархия прокомментировала агрессивное крещение младенца
«Это тело не сгорело»: Похудевшая Лолита восхитила юзеров фигурой — видео
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа
«180 гробов!» Самые зловещие и мистические места Петербурга — Треугольник смерти
Житель Гонконга снял на видео Лох-Несское чудовище
«Вес — не главное!» Дочь Валерии не стесняется складок на животе — видео
Фото, видео : 5-tv.ru, ТАСС / Михаил Терещенко
Читайте также
Ночью +12°
-0.40 72.90
-0.51
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 7:41
- Россия может запретить экспорт леса в Китай
- 7:33
- Видео: Пассажир экстренно севшего в поле А-321 рассказал о произошедшем
- 7:20
- Видео: В Краснодаре сгорел междугородный рейсовый автобус
- 7:08
- Лайфхак: Как увлажнить воздух в помещении — видео
- 7:07
- Стала известна причина аварийной посадки самолета А-321 в Подмосковье
- 7:02
- Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье
Сейчас читают
Новости СМИ2
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?