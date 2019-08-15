Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через 15 минут после вылета. По информации МЧС России, погибших и пострадавших среди 220 пассажиров и семи членов экипажа нет. По предварительным данным, птицы попали в оба двигателя, после чего правый из них отказал и загорелся. Посадку пилотам удалось произвести в поле. Пожарные продолжают тушить самолет, загоревшийся после жесткой посадки.