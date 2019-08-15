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  4. Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье

Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье

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На борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в момент ЧП находились более 200 пассажиров и семь членов экипажа.

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Фото, видео : 5-tv.ru, ТАСС / Михаил Терещенко

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через 15 минут после вылета. По информации МЧС России, погибших и пострадавших среди 220 пассажиров и семи членов экипажа нет. По предварительным данным, птицы попали в оба двигателя, после чего правый из них отказал и загорелся. Посадку пилотам удалось произвести в поле. Пожарные продолжают тушить самолет, загоревшийся после жесткой посадки.

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Видео с места аварийной посадки самолета А-321 в поле в Подмосковье

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