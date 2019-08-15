В Минприроды рассказали о мероприятиях по предотвращению лесных пожаров

В Богучанском районе Красноярского края ликвидировали все лесные пожары. Большая часть спасателей готовится покинуть регион.

А в Иркутской области Авиалесоохрана, напротив, наращивает дополнительные силы. Огнем охвачено больше сотни тысяч гектаров. Как сократить число и масштабы лесных пожаров, сейчас решают специалисты Минприроды России. Об этом «Ведомостям» рассказал глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Разрабатывается масштабная программа, в которой, в частности, предлагается закрепить ответственность за сохранность леса за крупными предприятиями. А для контроля за обстановкой — увеличить количество метеостанций и привлекать авиацию.

Кроме того, в Минприроды планируют совместно с Китаем бороться с черными лесорубами. И если КНР не подключится к решению проблемы, российская сторона может полностью запретить экспорт леса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация потушила крупные очаги пожаров в Сибири.