Сбивший женщин с малышами в Ленобласти был ранее судим за убийство

В шокирующем ДТП разбираются следователи Ленинградской области. На трассе под Лугой пьяный водитель сбил двух женщин с детьми. Одному малышу всего несколько месяцев, другому только исполнился год.

Виновник аварии был задержан на месте. Водительских прав при нем не было.

В маленьком поселке обычное дело выгуливать животных у дороги, ездить на велосипеде вдоль обочины, или гулять с детьми. Машин почти нет. Да и семьи стояли на этой широкой полосе вдали от проезжей части. Машина появилась с этой стороны настолько внезапно, что женщины с колясками даже не успели отскочить.

Всю ночь врачи пристально следили за состоянием пострадавших. Малышам повезло, коляски смягчили удар. Иначе травмы были бы куда серьезнее.

Виновник ДТП, Николаю Бумагин, отделался лишь несколькими царапинами. Он был настолько пьян, что просто уснул за рулем.

Максим Облендер подробнее.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места, где подозреваемый сбил двух женщин с малышами.