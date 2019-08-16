Фото: Американская рэперша узнала в Москве слово «чурка» и вышила его на груди

Американская рэп-исполнительница Азелия Бэнкс в конце июня приехала в Москву, чтобы выступить с концертом в парке Коломенское. В процессе общения с российскими музыкантами она узнала для себя слово «чурка», которое буквально запало ей в душу.

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Девушка решила его «увековичь» и вышила буквы на футболке, украсив стразами. Своим рукоделием она решила похвастаться в Instagram.

« Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — „чурка“. Мне это слово показалось очень воодушевляющим. представила, если меня вдруг кто-то окликнет „чурка“, сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово „чика!“ — красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня », — поделилась она впечатлениями.

Instagram @azealiabanks

Судя по комментариям под постом, «расширить» словарь русского языка Азелии помогли рэперы Miyagi & Эндшпиль из Республики Северная Осетия-Алания. Некоторые подписчики порадовались такой «шутке» и похвалили музыкантов. Но нашлись и защитники иностранки афроамериканского происхождения, возмущенные тем, что ее ввели в заблуждение.

« Научить иностранца нелицеприятному слову и ржать за спиной? Это вы чурки », — негодует один из них.

«Т ы не понимаешь, что это обидное для темнокожих слово! » — предупреждает певицу другой.

« Это оскорбление для выходцев из Центральной Азии и с Кавказа, и из других стран », — попытался объяснить ей третий.

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