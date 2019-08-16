Фото: Американская рэперша узнала в Москве слово «чурка» и вышила его на груди

Американская рэп-исполнительница Азелия Бэнкс в конце июня приехала в Москву, чтобы выступить с концертом в парке Коломенское. В процессе общения с российскими музыкантами она узнала для себя слово «чурка», которое буквально запало ей в душу.
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Девушка решила его «увековичь» и вышила буквы на футболке, украсив стразами. Своим рукоделием она решила похвастаться в Instagram.
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Судя по комментариям под постом, «расширить» словарь русского языка Азелии помогли рэперы Miyagi & Эндшпиль из Республики Северная Осетия-Алания. Некоторые подписчики порадовались такой «шутке» и похвалили музыкантов. Но нашлись и защитники иностранки афроамериканского происхождения, возмущенные тем, что ее ввели в заблуждение.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Лос-Анджелесе в известного рэпера всадили десять пуль, но он выжил.