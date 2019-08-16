Принц сбежал от темнокожей Русалочки: Солист One Direction отказался от съемок в ремейке

Британский певец и актер Гарри Стайлс отказался от роли принца в ремейке всемирно знаменитого мультфильма «Русалочка» 1989 года.

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Представитель актера сообщил, что переговоры с киностудией Walt Disnеу по поводу съемок Стайлса в роли принца Эрика более не ведутся.

Известно, что русалочку Ариэль сыграет 19-летняя афроамериканская певица Хэлли Бейли. Однако среди поклонников мультфильма эта новость вызвала недоумение. Одни говорили, что темнокожая девушка не может сыграть русалочку, изначально задуманную как белую. Другие задумались, а как это подводное существо в условиях нехватки солнца может иметь такой цвет кожи.

Тем не менее съемки должны начаться уже в следующем году. Киностудия поставила перед собой цель — сделать музыку основным компонентом, а потому важны и вокальные данные актеров.