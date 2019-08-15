Меган Маркл падает все ниже в глазах британцев

Супруга принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась менее популярна среди британцев, чем Кейт Миддлтон, пишет Teleprogramma.pro.

Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг популярности членов королевской семьи, который был опубликован в августе. В опросе приняли участие девять тысяч жителей Соединенного Королевства.

Несмотря на рождение первенца и послесвадебный ажиотаж в 2018 году, Меган скатилась на шестое место с 49% голосов. В прошлом рейтинге за Маркл проголосовали 55% респондентов.

Первое место в рейтинге ожидаемо заняла королева Елизавета II (72%), на втором месте оказался британский любимчик принц Гарри, который не добрал всего 1% до бабушки-монарха. Тройку замыкает его старший брат — принц Уильям (69%). Его супруга Кейт Миддлтон — на четвертой строчке, как и в прошлом году с 64% голосов. Пятое место — за принцем Филиппом (55%), а принц Чарльз оказался на седьмой строчке рейтинга 48%. Далее следуют, принцесса Анна (46%), Зара Филиппс (42%), Софи и Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард — 26%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри, о котором заговорили в Лондоне.