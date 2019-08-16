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  4. «От осинки не родятся апельсинки»: Старшая дочь Славы стала очень похожа на маму

«От осинки не родятся апельсинки»: Старшая дочь Славы стала очень похожа на маму

, 11:02 Фото 33

Совместным снимком артистка поделилась в своем Instagram. Александре Морозовой исполнится 20 лет.

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Фото, видео : Instagram @nastya_slava

Певица Слава опубликовала совместную фотографию с 19-летней дочерью Александрой. Снимком артистка поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

«Какая же у меня красотка!» — написала знаменитость.

Поклонники оценили фото и отметили, что мама с дочкой невероятно похожи. Придает особенное сходство и макияж, который и Слава, и Александра выполнили в одном стиле, разве что певица выбрала помаду более яркого оттенка.

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Instagram @nastya_slava

Фанаты поделились своими впечатлениями от снимка в комментариях. Подписчики отметили, что дочка выросла такой же красоткой, как и мама.

«Яблоко от яблони»;

«Как похожа! Такая же красотка, как и мама»;

«Копия!»

«Огонь! Две сестры! Старшая и младшая»;

«Вся в маму, от осинки не родятся апельсинки», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава поправилась на девять килограммов из-за стресса.

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