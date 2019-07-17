Бросил парень? Певица Слава поправилась на девять килограммов из-за стресса

Российская певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, стала гостьей программы на радио, в эфире которой поделилась подробностями личной жизни. Звезда призналась, что не так давно переживала непростой период. Проблемы спровоцировали многочисленные переживания артистки, а стресс, в свою очередь, негативно сказался на фигуре исполнительницы, пишет Teleprogramma.pro.

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На нервной почве она поправилась на девять килограммов, после чего вернуться в форму было не так-то просто. Слава не любит посещать тренажерные залы, поэтому была вынуждена проводить интенсивные тренировки в домашних условиях. К счастью, занятия спортом дали свои плоды, и певица быстро вернула былую стройность.

Только вот, кто стал виновником проблем, звезда предпочла оставить в секрете. На вопрос ведущей о причинах депрессии певица дала загадочный ответ.

«Разные дядьки», — пошутила исполнительница.

Впрочем, у поклонников уже появились первые догадки относительно стресса артистки. Некоторые решили, что виной всему проблемы на личном фронте, ведь неслучайно Слава часто поет про несчастную любовь, а в последнее время еще и полюбила исполнять композицию Аллы Пугачевой «Не обижай меня».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава поощряет откровенные съемки своей дочери.