«Женщин люблю больше»: Анна Семенович ответила на провокационный вопрос

Российская певица и телеведущая Анна Семенович в сторис в Instagram ответила на вопросы, волнующие пользователей. Фанаты интересовались творчеством светской львицы, ее хобби, интересами и, конечно же, личной жизнью.

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Некоторых поклонников беспокоит тот факт, что будучи в 39-летнем возрасте, звезда так не вышла замуж и не родила детей, хотя борцов за сердце теледивы, наверняка, много, уверены подписчики. Все это натолкнуло юзеров на мысли о бисексуальной ориентации артистки, пишет Teleprogramma.pro. И один из пользователей решил у Семенович прямо спросить, действительно ли знаменитость интересуется женщинами.

«Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее», — отшутилась в ответ телеведущая, чем еще больше заинтриговала любопытную публику.

Instagram @ann_semenovich

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семенович отвлекла фанатов от работы сексуальным фото и горячим видео.