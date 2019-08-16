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  4. Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий США

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий США

, 23:18 Видео 60

Официальный представитель МИД РФ напомнила о воровстве российской дипсобственности американскими властями.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Россию в краже технологий по созданию новых средств доставки ядерного оружия. На своей странице в Facebook российский дипломат опубликовала пост, в котором напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости РФ и похищали российских граждан в других странах.

«Я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что хотела бы подсчитать, «сколько и каких технологий украли США у разных стран мира» и планирует заняться этим вопросом в свободное время, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия.

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