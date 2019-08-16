Захарова ответила на обвинения Болтона в краже технологий США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Россию в краже технологий по созданию новых средств доставки ядерного оружия. На своей странице в Facebook российский дипломат опубликовала пост, в котором напомнила о том, что американские власти незаконно захватили объекты недвижимости РФ и похищали российских граждан в других странах.
«
Представитель МИД РФ также добавила, что хотела бы подсчитать, «
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия.