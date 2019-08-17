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  4. Суд в США выдал ордер на арест иранского нефтяного танкера

Суд в США выдал ордер на арест иранского нефтяного танкера

, 14:20 Видео 30

Вместе с судном Grace 1 должны конфисковать нефть и 995 тысяч долларов, находящихся на борту.

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Фото, видео : Reuters

В Министерстве юстиции США 17 августа заявили о выдаче Колумбийским судом ордера на задержание в водах Гибралтара иранского танкера Grace 1. Аресту также подлежит все, что находится на его борту: нефтепродукты и 995 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению суда, экипаж и владельцы танкера нарушили сразу несколько законов США: о чрезвычайных экономических полномочиях, об отмывании денежных средств и о мошенничестве в банковской сфере. Также судно и его груз подлежат конфискации по причине подозрения в деятельности, связанной с международным терроризмом.

В Госдепартаменте Америки утверждают, что Grace 1 осуществлял транспортировку нефтепродуктов из Ирана, действуя в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — организации, объявленной террористической в Соединенных штатах.

В британском Гибралтаре судно задержали по подозрению в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии еще 4 июля. Несмотря на заявления американского Госдепа, власти Гибралтара пообещали освободить нефтяной танкер сразу после того, как руководство Ирана пришлет им официальный документ, в котором пообещает — судно не будет выгружать нефтепродукты в Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что МИД Ирана выразил протест Великобритании в связи с задержанием танкера.

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