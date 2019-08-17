Жительница Казахстана родила дочь и сына с разницей в два с половиной месяца

В Казахстане 29-летняя женщина из Уральска родила двоих детей с разницей в два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны. Дочка появилась на свет на сроке 25 недель, а ровно через два месяца и 16 дней родился сын.

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В ведомстве такой необычный случай объяснили анатомической особенностью организма жительницы Уральска, а именно двойной маткой. Как сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана, в таких случаях шанс на рождение живого ребенка равен 1 на 50 миллионов. Однако врачи перинатального центра сработали профессионально, благодаря этому у мамы и младенцев все хорошо.

Вес девочки, родившейся на 25 неделе беременности, составил 850 граммов, а рост 42 сантиметра. Мальчик появился с весом 2,9 килограмма и ростом 50 сантиметров.

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