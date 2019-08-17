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  4. Глава Еврокомиссии Юнкер экстренно госпитализирован для операции

Глава Еврокомиссии Юнкер экстренно госпитализирован для операции

, 21:40 24

Еврочиновник был вынужден прервать отпуск в Австрии по медицинским показаниям.

Фото : Jonathan Borg / www.globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер экстренно прервал отпуск в Австрии и прибыл в Люксембург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский орган исполнительной власти.

В Люксембурге Юнкеру будет проведена срочная операция по удалению желчного пузыря. О состоянии здоровья политика, а так о причинах приведших к кризу не сообщается.

До окончания полномочий главы Еврокомиссии остаются считанные месяцы. Свой пост Юнкер занимает с конца 2004 года. Новым руководителем органа исполнительной власти Евросоюза станет экс-министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйнен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из многочисленных нелепых случаев, который произошел с Жан-Клодом Юнкером — он прервал свое выступление на пресс-конференции по итогам саммита в Египте из-за звонка жены.

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