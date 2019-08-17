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«Ростом в папу»: Звезда «Универа» показала повзрослевшую дочь

, 23:39 Видео 208

Российская актриса Валентина Рубцова воспитывает семилетнюю Софию вместе с актером Артуром Мартиросяном.

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Фото, видео : Instagram @yalav

Звезда российских сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась с подписчиками редкой фотографией своей дочери, пишет Teleprogramma.pro.

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На снимке 41-летняя актриса позирует с семилетней Софией, которая стоит на кушетке в юбке-пачке. В этом году девочка пойдет во второй класс, а декабре отметит восьмой день рождения. Несмотря на юный возраст рост Софии уже составляет 130 сантиметров.

«Ростом в папу», — подписала публикацию Валентина.

Некоторые подписчики поинтересовались, почему Рубцова до сих пор не показывает лицо своей дочери.

«Всему свое время», — лаконично ответила актриса в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уморительном видео с сыном, которым поделилась Эвелина Бледанс.

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