«Ростом в папу»: Звезда «Универа» показала повзрослевшую дочь

Звезда российских сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась с подписчиками редкой фотографией своей дочери, пишет Teleprogramma.pro.

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На снимке 41-летняя актриса позирует с семилетней Софией, которая стоит на кушетке в юбке-пачке. В этом году девочка пойдет во второй класс, а декабре отметит восьмой день рождения. Несмотря на юный возраст рост Софии уже составляет 130 сантиметров.

«Ростом в папу», — подписала публикацию Валентина.

Некоторые подписчики поинтересовались, почему Рубцова до сих пор не показывает лицо своей дочери.

«Всему свое время», — лаконично ответила актриса в комментариях.

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