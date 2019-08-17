«Маленький цыпленок»: Эвелина Бледанс показала умилительное видео с сыном

Актриса театра и кино Эвелина Бледанс вместе с семилетним сыном Семеном отдыхает сейчас в Турции, откуда делится с подписчиками в Instagram фотографиями и видео из отпуска.

Недавно артистка опубликовала забавный видеоролик с Семой. В кадре Эвелина спрашивает у сына, какой он. Мальчик отвечает: «Я желтый». «А желтым кто бывает?» — продолжила мама. «Маленький цыпленок», — ответил ребенок. Сема и правда похож на птенца из-за ярко-желтой футболки и панамки такого же цвета.

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Следом актриса показала, как Семен тайком от нее уплетает конфеты, выставленные в ресторане пятизвездочного отеля. Вначале мальчик хотел спрятаться, но его застали «на месте преступления». Малыш успел съесть пять конфет и измазаться шоколадом.

Поклонники пришли в восторг от забавного видеоролика и написали, чтобы Эвелина почаще выкладывала кадры с сыном, так как они очень поднимают настроение:

«Какой хороший! Если такие видео смотреть каждое утро, то хорошее настроение гарантировано»;

«Чудесная мама и просто мегакрутой красавчик Семочка»;

«Эвелина — вы супер, сынок благодаря вашим стараниям умничка», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс подверглась нападению неведомых морских гадов в Турции.