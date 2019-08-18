США отказались поставлять России комплектующие для телескопа «Спектр-М»

Директор Физического института РАН Лариса Лихачева сообщила об отказе британских партнеров поставлять комплектующие для космического телескопа «Спектр-М», передает ФАН. По ее словам, это произошло после того, как компанию-поставщика приобрел американский владелец.

«До 2012 года мы работали с английской фирмой, которая поставляла нам высокомодульное углеволокно для панелей антенны обсерватории „Спектр-М“. Но потом эту фирму купили американцы и год писали нам „теплые“ письма» , — сказала Лихачева.

Она добавила, что Физический институт РАН достиг соглашения с японской группой Sumitomo, которая выдала российскому Научно-исследовательскому институту космических и авиационных материалов (НИИКАМ) лицензию на продажу углеволокна. НИИКАМ создает композиционный материал-полуфабрикат путем пропитки углеволокна собственной разработкой.

Космическая обсерватория «Спектр-М» с 10-метровым телескопом будет исследовать объекты в инфракрасном и миллиметровом диапазонах. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о строении и эволюции галактик, планетных систем и звезд.

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