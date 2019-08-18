«Кто там за тобой?» Ирина Шейк напугала поклонников новой фотосессией

Модель Ирина Шейк напугала подписчиков в Instagram новой фотосессией. На опубликованном недавно кадре она будто поднимается с пола, а сзади нее в это время взлетает птица. С правой стороны от Шейк пользователи разглядели песца. Юзеры выразили мнение, что такой стиль не очень подходит модели.

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Instagram @irinashayk

«Что-то странноватое», — прокомментировал один из них.

«Какая-то чумазенькая», — добавил другой.

«А кто там за тобой?» — не понял подписчик.

«Ну вроде песец», — ответил ему пользователь.

Однако при всей критике фотографии удалось собрать уже больше 150 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк решила заработать на расставании с Брэдли Купером и написать книгу об этом периоде в ее жизни. Конечно же, на страница будет упомянута и Леди Гага.