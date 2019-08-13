Новый бестселлер: Шейк расскажет правду об отношениях Купера с Леди Гагой в книге

Расставание российской супермодели Ирины Шейк и американского актера Брэдли Купера стало одним из самых обсуждаемых событий 2019 года. Фанаты приписали роль разлучницы пары Леди Гаге и последовательно находили «улики», подтверждающие свои доводы. Впрочем, главные герои сплетен домыслы публики никак не комментировали. Ясность в ситуацию внесла Леди Гага, которую папарацци застали за поцелуями со звукорежиссером.

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Однако даже после этого поклонники не стали отказываться от своих доводов — якобы у Купера с Леди Гагой мог быть краткосрочный роман. Масла в огонь подливали инсайдеры, которые сообщили СМИ, что после съемок фильма «Звезда родилась» у знаменитостей друг к другу и правда вспыхнули чувства. Тем не менее, пока ни одна из версий относительно размолвки модели и актера не подтвердилась.

Окончательно утолить свое любопытство фанаты смогут после того, как Шейк напишет мемуары, в которых в деталях расскажет о личной жизни. Среди прочего, звезда обязательно затронет линию развития отношений с Купером, пишет Teleprogramma.pro и признается в том, что же на самом деле послужило причиной конфликта. Помогать в составлении текста российской красавице будет специально нанятый журналист.

Хотя книга еще не вышла, уже появилось большое число желающих ее приобрести. Поклонникам из разных уголков Земли не терпится узнать всю подноготную отношений самой обсуждаемой пары шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк возмутила фанатов новым кавалером.