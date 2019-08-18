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  4. «Учите своих детей!» Сябитова повздорила с подписчицей дочери в Instagram

«Учите своих детей!» Сябитова повздорила с подписчицей дочери в Instagram

, 11:17 Фото 153

Самой главной российской свахе не понравилось, что пользователи учат 26-летнюю Ксению жизни.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Фадеичеев, Instagram @k_syaba

Телеведущая Роза Сябитова отчитала подписчицу своей 26-летней дочери Ксении в Instagram. Девушка решила пошутить в подписи к фотографии, где она была запечатлена с молодым человеком, заявив, что «подцепила отличного мужика». Подписчица в ответ на это заметила, что «подцепляют только венерические заболевания». Роза Сябитова, увидев такую переписку, поспешила вмешаться.

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«Не люблю, когда моим детям читают нотации, это привилегия родителей. Учите своих детей!» — цитирует сваху РИА Новости.

Комментатор, в свою очередь, продолжила «беседу» и отметила, что не намеревалась никого обижать или учить жизни, а лишь выразила мнение о неуместном использовании слова «подцепила».

Instagram @k_syaba

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом возлюбленном дочери Розы Сябитовой. Однако, по словам самой девушки, выходить замуж она пока не собирается.

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