«Русский славян»: Дочь Сябитовой рассказала об отношениях с возлюбленным

Дочь популярной телеведущей и свахи Розы Сябитовой раскрыла некоторые подробности своей личной жизни. В сторис в Instagram Ксения устроила викторину «вопрос-ответ», во время которой показала фотографии своего нового возлюбленного и ответила на вопросы о нем. Поклонники интересовались, как девушка познакомилась со своим избранником, и спрашивали о свадьбе.

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Оказалось, что Ксения встретила кавалера в кальянной своего друга, а вот бракосочетание в ближайшее время не планируется.

«А если не собираюсь? Это как-то произойдет без его участия или мнения?» — ответила дочь телесвахи на вопрос о том, собирается ли она замуж.

Не обошлось и без шуток. К некоторым из своих ответов Сябитова-младшая прилагала достаточно забавные кадры и иронично их комментировала. Так, говоря о национальности своего молодого человека, знаменитость выложила фотографию, на которой он запечатлен с ушами знаменитого мультгероя Микки Мауса и бородой.

«Русский славян», — отшутилась девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Сябитова улетела в Париж с новым избранником.