«Я не сдержан в тратах»: Шепелев рассказал, как балует сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев после смерти певицы Жанны Фриске в одиночку воспитывает сына Платона, которому сейчас шесть с половиной лет. В своем Instagram-аккаунте Дмитрий делится с подписчиками советами по воспитанию ребенка.

Недавно ведущий опубликовал пост, в котором подробно рассказал, как он поощряет Платошу. Шепелев признался, что он не очень сдержан в тратах на ребенка и со стороны может показаться, что отец совсем разбаловал сына. Однако, по словам Дмитрия, к подаркам для Платона он старается подходить все же осознанно, пишут Дни.ру.

«Вчера сын попросил подарить ему Lego коллекционной серии, сборную модель автомобиля Bugatti. Стоимость 30.000 рублей. Нет, говорю, дорого», —написал телеведущий.

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Instagram @dmitryshepelev

«Существенные подарки, те, о которых мечтает — не чаща раза в месяц. Книги, наклейки и прочее не крупное не в счет, но по заслугам: в качестве поощрения», — поделился своим методом воспитания отец.

Шепелев учит сына терпеливости и благодарности. Однако на прошлый день рождения Дмитрий устроил для мальчика грандиозный праздник. Он выписал из Петербурга в Москву двух рыцарей, которые дрались в полной амуниции, а потом посвящали в рыцари сына. По признанию звезды, за 10 минут ему пришлось выложить круглую сумму…

Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что хочет завести четвероногого друга.