«Хочу лабрадора!»: Дмитрий Шепелев заявил, что хочет завести четвероногого друга

Вдовец певицы Жанны Фриске и популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался в трепетных чувствах к собакам.

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36-летний телеведущий на своей странице в Instagram заявил, что не против завести четвероного друга.

«Иногда мне кажется, что собаки — как татуировки — завел одну и дальше остановиться очень сложно, хочется еще. Хочу лабрадора! Коричневого. Или черного. Да любого, в принципе», — поведал подписчикам Дмитрий.

Instagram @dmitryshepelev

Фолловеры-собаководы поддержали знаменитость, отметив, что очень здорово иметь собаку, особенно, когда в семье есть дети. Таким образом можно научить малышей хорошему отношению к животным.

«Заводи такого друга, не пожалеешь»;

«Дмитрий вы такой молодец, что любите собак»;

«Лабрадоры — чудо собаки!!!» — прокомментировали признание Дмитрия Шепелева его фанаты.

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