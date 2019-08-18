«Хочу лабрадора!»: Дмитрий Шепелев заявил, что хочет завести четвероногого друга

Вдовец певицы Жанны Фриске и популярный российский телеведущий Дмитрий Шепелев признался в трепетных чувствах к собакам.
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36-летний телеведущий на своей странице в Instagram заявил, что не против завести четвероного друга.
Фолловеры-собаководы поддержали знаменитость, отметив, что очень здорово иметь собаку, особенно, когда в семье есть дети. Таким образом можно научить малышей хорошему отношению к животным.
«Заводи такого друга, не пожалеешь»;
«Дмитрий вы такой молодец, что любите собак»;
«Лабрадоры — чудо собаки!!!» — прокомментировали признание Дмитрия Шепелева его фанаты.
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