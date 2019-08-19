Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова приехала в латвийский город Резекне на международный кинофестиваль короткометражных фильмов. Знаменитость так устала позировать фотографам и участвовать в публичных мероприятиях, что залезла в ванну прямо в черном вечернем платье. Актриса даже не стала избавляться от сложной укладки на голове и яркого макияжа. Фото необычного погружения в джакузи артистка опубликовала в Instagram.

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«Послефестивальная ночь в Резекне. Горячая ванна на свежем воздухе, яркие звезды, луна в полнеба и тишина», — подписала пост звезда.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Лизы Арзамасовой адекватно отнеслись к необычному фото в джакузи. Фанаты поняли — их любимица действительно сильно измотана. Подписчики пожелали кумиру хорошего отдыха и засыпали актрису комплиментами.

«Русалочка!»

«С легким паром!»

«Такая искренняя улыбка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Арзамасова устроила жаркие танцы в Тунисе.