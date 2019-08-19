Видео: истребители МиГ-31 провели воздушный бой в стратосфере

На Камчатке прошли боевые учения для экипажей истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. В задачу летчиков входило проведение воздушного боя в стратосфере.

«В соответствии с планом боевой подготовки экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ морской авиации провели тренировку по перехвату в стратосфере условного нарушителя воздушного пространства России», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В роли нарушителя выступил один из истребителей МиГ-31БМ, который должен был на максимальной скорости пересечь воздушные границы России, пройти установленный рубеж и уйти от возможного преследования. Перехватить захватчика на скорости 2500 километров в час и на высоте более 20 километров предстояло другому истребителю.

Во время тренировки летчики также произвели пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Всего во время боевых учений пилоты произвели шесть вылетов в стратосферу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что истребитель МиГ-31 вошел в ТОП-5 самых быстрых боевых самолетов мира.