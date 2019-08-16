«Гармоничная пара»: Фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась редким фото с супругом Валерием Меладзе. Артисты находятся в счастливом браке вот уже пять лет, однако предпочитают не афишировать свои отношения, нечасто радуя подписчиков общими снимками. Однако в этот раз Джанабаева сделала исключение.
На фото Альбина в элегантном платье цвета фуксии позирует с мужем. Валерий Меладзе одет в белую рубашку и синие джинсы.
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Поклонники пришли в восторг от снимка и оставили на странице певицы множество комплиментов:
«Вы такая красивая пара. От вас исходит спокойствие и надежность. Счастья вам!»
«Шикарная! Вы невероятно гармоничная пара!»
«Боже, какие вы классные! Побольше бы таких фото! Вы нереальные!» — пришли в восторг фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40-летняя жена Меладзе не постеснялась опубликовать селфи без макияжа.