«Гармоничная пара»: Фанаты оценили совместное фото Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась редким фото с супругом Валерием Меладзе. Артисты находятся в счастливом браке вот уже пять лет, однако предпочитают не афишировать свои отношения, нечасто радуя подписчиков общими снимками. Однако в этот раз Джанабаева сделала исключение.

На фото Альбина в элегантном платье цвета фуксии позирует с мужем. Валерий Меладзе одет в белую рубашку и синие джинсы.

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Instagram @albinadzhanabaeva

Поклонники пришли в восторг от снимка и оставили на странице певицы множество комплиментов:

«Вы такая красивая пара. От вас исходит спокойствие и надежность. Счастья вам!»

«Шикарная! Вы невероятно гармоничная пара!»

«Боже, какие вы классные! Побольше бы таких фото! Вы нереальные!» — пришли в восторг фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 40-летняя жена Меладзе не постеснялась опубликовать селфи без макияжа.