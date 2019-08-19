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Названы крупнейшие должники России — видео

, 10:56 Видео 92

По меньшей мере 17 государств суммарно задолжали РФ около 27 миллиардов долларов.

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Фото, видео : © РИА Новости / Виктор Толочко

Информацию о долгах других государств перед Россией опубликовало издание РБК.Согласно приведенным данным, крупнейшими должниками РФ являются Белоруссия, Украина и Венесуэла. При этом суммарный долг 17 стран, по подсчетам издания, составляет около 27 миллиардов долларов.

Задолженность Белоруссии перед Россией составляет более 7,5 миллиарда долларов. Долг Украины — 3,7 миллиарда долларов. При этом киевские власти согласны признать из них только 610 миллионов.

Основным должником среди стран, не относящихся к постсоветскому пространству, аналитики РБК назвали Венесуэлу. Долг Боливарианской Республики перед РФ равен 3,15 миллиардам долларов.

Среди прочих крупных заемщиков дальнего зарубежья числятся Бангладеш, Индия и Йемен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции призвали разрешить вопрос о займах царской России.

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