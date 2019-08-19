  1. Пятый канал
  4. Утихла страсть? Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Утихла страсть? Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

, 10:36 710

Пара уже несколько раз пыталась реанимировать отношения.

Фото : Twitter @tatumusic, nashasvadba.ua

Слухи о том, что в семье экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной и рок-музыканта Сашо Кузмановича не все так гладко, муссировались уже давно. Однако лишь некоторое время назад пиар-директор певицы Иван Кудрявцев подтвердил, что пара действительно разводится, пишет Starhit.

«На днях состоится первое судебное заседание», — заявил он.

Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?

Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу, поэтому решение юридических вопросов не займет много времени. Экс-супруги решили, что их четырехлетний сын Александр останется с мамой в Москве. Артистка рассказала, что не будет препятствовать общению ребенка с отцом. Инсайдеры говорят, что пара решила разойтись уже давно.

По словам источника, близкого к окружению Катиной и Кузмановича, они пробовали вернуть былую страсть, но ничего не вышло, поэтому решили развестись. Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году, какое-то время семья жила в Лос-Анджелесе, а потом вернулась в Москву.

Ранее экс-солистка «Тату» рассказала, почему прячет сына от поклонников.

Читайте также

+20° Днём +27°
Ночью +15°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

11:54
«Все на стрелялки переводил» — отец подростка, подозреваемого в убийстве родных
11:40
Волейболист уфимского «Урала» назвал фигуристку Туктамышеву «чучелом»
11:25
Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Владимиром Высоцким
11:06
Алана Мамаева отдала 75 тысяч рублей мошенникам за аксессуар Louis Vuitton
10:56
Названы крупнейшие должники России — видео
10:43
Канары в огне: тысячи человек эвакуированы с курорта из-за сильного пожара

Сейчас читают

«Австралийская Кардашьян» показала огромную грудь в красном бикини — фото
Почему Валерия не приехала на свадьбу к собственному сыну?
Мать избитой девочки из Ингушетии назвала причину истязаний ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги