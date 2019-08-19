Утихла страсть? Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем

Слухи о том, что в семье экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной и рок-музыканта Сашо Кузмановича не все так гладко, муссировались уже давно. Однако лишь некоторое время назад пиар-директор певицы Иван Кудрявцев подтвердил, что пара действительно разводится, пишет Starhit.

«На днях состоится первое судебное заседание», — заявил он.

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Лена и Сашо не имеют претензий друг к другу, поэтому решение юридических вопросов не займет много времени. Экс-супруги решили, что их четырехлетний сын Александр останется с мамой в Москве. Артистка рассказала, что не будет препятствовать общению ребенка с отцом. Инсайдеры говорят, что пара решила разойтись уже давно.

По словам источника, близкого к окружению Катиной и Кузмановича, они пробовали вернуть былую страсть, но ничего не вышло, поэтому решили развестись. Лена Катина и Сашо Кузманович поженились в 2013 году, какое-то время семья жила в Лос-Анджелесе, а потом вернулась в Москву.

Ранее экс-солистка «Тату» рассказала, почему прячет сына от поклонников.