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Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Владимиром Высоцким

, 11:25 Видео 315

Известная телеведущая поделилась редкими кадрами в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео : © РИА Новости / Григорий Сысоев, instagram @angelina_vovk

Известная советская и российская телеведущая Ангелина Вовк поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами с легендарным бардом и актером Владимиром Высоцким.

«Высоцкий на все времена!» — подписала видео Ангелина Вовк.

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В кадре знаменитый бард исполняет свою песню «Смотрины». Судя по обстановке, действие происходит в квартире в кругу друзей. На столе — различные напитки и угощения. Рядом с поэтом сидит красивая дама в очках — кто-то из подписчиков посчитал что это Людмила Максакова, другие поспорили, что на кадрах — сама Вовк.

Поклонники поблагодарили ведущую за такие редкие кадры и в очередной раз признались в любви легендарному певцу.

«Спасибо вам огромное! Лучше, чем вы сказали, что Высоцкий на все времена — не скажешь»;

«Браво, Высоцкий! Ты и сейчас любим…»

«Ностальжи! Спасибо 😍», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ангелина Вовк заступилась за Ольгу Бузову.

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