Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Владимиром Высоцким

Известная советская и российская телеведущая Ангелина Вовк поделилась с подписчиками в Instagram редкими кадрами с легендарным бардом и актером Владимиром Высоцким.

«Высоцкий на все времена!» — подписала видео Ангелина Вовк.

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В кадре знаменитый бард исполняет свою песню «Смотрины». Судя по обстановке, действие происходит в квартире в кругу друзей. На столе — различные напитки и угощения. Рядом с поэтом сидит красивая дама в очках — кто-то из подписчиков посчитал что это Людмила Максакова, другие поспорили, что на кадрах — сама Вовк.

Поклонники поблагодарили ведущую за такие редкие кадры и в очередной раз признались в любви легендарному певцу.

«Спасибо вам огромное! Лучше, чем вы сказали, что Высоцкий на все времена — не скажешь»;