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«Поработал бы с ней как с актрисой»: Богомолов хочет снять Собчак в кино

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Режиссер признался в одном из интервью, что не против сотрудничества с телеведущей в качестве артистки.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Режиссер Константин Богомолов в интервью ТАСС поделился творческими планами и рассказал, что хочет снять в кино телеведущую Ксению Собчак.

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«В спектаклях она вряд ли будет играть. А в кино… На самом деле, считаю Ксению очень способным человеком. Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — заявил Богомолов.

Режиссер отметил, что конкретных творческих планов на Собчак у него пока нет. Но поработать с Ксенией Анатольевной он был бы не против. Однако Богомолов подчеркнул, что речь идет только о кино, так как театр, по словам знаменитости, сфера специфическая и там «требуется иной подготовительный этап — длительный».

Не так давно Константин Богомолов признался в своем Instagram-аккаунте Ксении в любви, но свои отношения со светской львицей режиссер в интервью комментировать не стал, аргументируя тем, что не смешивает работу и личную жизнь.

В июне 2019 года Собчак оформила развод с актером Максимом Виторганом, а Богомолов разошелся с супругой Дарьей Мороз осенью 2018 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Константин Богомолов растрогал поклонников фото с Собчак.

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