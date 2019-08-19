Капающая с потолка кровь напугала жителя Петербурга

Проживающий в Приморском районе Петербурга уроженец Узбекистана сообщил в полицию о капающей с потолка крови.

Как стало известно 5-tv.ru, 18 августа мужчина обратился в МВД с заявлением, что в его квартире в доме № 11 по Беговой улице с потолка капает жидкость, похожая на кровь.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь этажом выше и обнаружили в одной из комнат разлагающееся тело 78-летнего мужчины. Причина его смерти будет установлена в ходе проверки правоохранителей. Тело направлено в морг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доценте консерватории Римского-Корсакова, которого обнаружили мертвым в Петербурге.