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  4. Капающая с потолка кровь напугала жителя Петербурга

Капающая с потолка кровь напугала жителя Петербурга

, 15:04 795

Разлагающееся тело пожилого мужчины было обнаружено в одной из квартир на Беговой улице Северной столицы.

Фото : www.globallookpress.com / © Val Thoermer

Проживающий в Приморском районе Петербурга уроженец Узбекистана сообщил в полицию о капающей с потолка крови.

Как стало известно 5-tv.ru, 18 августа мужчина обратился в МВД с заявлением, что в его квартире в доме № 11 по Беговой улице с потолка капает жидкость, похожая на кровь.

Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь этажом выше и обнаружили в одной из комнат разлагающееся тело 78-летнего мужчины. Причина его смерти будет установлена в ходе проверки правоохранителей. Тело направлено в морг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доценте консерватории Римского-Корсакова, которого обнаружили мертвым в Петербурге.

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