Александр III снова готовится к переезду. Памятник российскому императору 110 лет скитается по Северной столице. Демонтаж с площади Восстания после революции, запасники Русского музея, затем музейный двор, после — сквер у Мраморного дворца.

Теперь, возможно, монумент обретет постоянное место жительства. Где именно и смогут ли теперь его увидеть все— расскажет Ян Воскресенский в своем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Исландии открыли первый памятник «жертве» глобального изменения климата. Речь о растаявшем леднике — Окйёкюдль. Ему открыли мемориальную доску, на которой написано, что в ближайшие 200 лет исчезновение грозит всем ледникам и это опасная тенденция.