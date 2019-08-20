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Опять? Памятник Александру III «переезжает» на новое место — репортаж

, 1:35 Эфирная новость 12

Расположение монумента в Северной столице постоянно меняется в течение 110 лет.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Алексей Даничев

Александр III снова готовится к переезду. Памятник российскому императору 110 лет скитается по Северной столице. Демонтаж с площади Восстания после революции, запасники Русского музея, затем музейный двор, после — сквер у Мраморного дворца.

Теперь, возможно, монумент обретет постоянное место жительства. Где именно и смогут ли теперь его увидеть все— расскажет Ян Воскресенский в своем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Исландии открыли первый памятник «жертве» глобального изменения климата. Речь о растаявшем леднике — Окйёкюдль. Ему открыли мемориальную доску, на которой написано, что в ближайшие 200 лет исчезновение грозит всем ледникам и это опасная тенденция.

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