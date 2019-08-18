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  4. В Исландии открыли первый памятник «жертве» глобального изменения климата

В Исландии открыли первый памятник «жертве» глобального изменения климата

, 21:34 Видео 38

Глава правительства островного государства лично присутствовала на открытии мемориальной доски.

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Фото, видео : Twitter @RiceUNews, 5-tv.ru

Тема:
Погода 3967

В Исландии впервые в мире увековечили память «жертвы» глобального изменения климата.

Речь о растаявшем леднике — Окйёкюдль. Ему открыли мемориальную доску, на которой написано, что в ближайшие 200 лет исчезновение грозит всем ледникам и это опасная тенденция. В церемонии приняла участие глава правительства Исландии.

Окйёкюдлю 700 лет и еще век назад занимал огромную территорию, а сейчас от него осталась около одного квадратного километра льда толщиной максимум 15 метров.

К слову, именно глобальным изменением климата ученые объясняют, почему столь изнуренно жарким было лето в Европе и при этом аномально дождливым и холодным в России. Как сообщал ранее 5-tv.ru, по их мнению природные катаклизмы, ознаменовавшие это лето, происходят по причине вступления человечества в новую климатическую эпоху

Тема:
Погода 3967
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