  1. Пятый канал
  4. В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

, 20:27 Эфирная новость 110

Супруга премьер-министра Израиля бросила на землю кусок традиционного «хлебосольного» каравая, с которым украинцы встретили гостей в киевском аэропорту

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © Pavlo Gonchar

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали инцидент в киевском аэропорту, когда жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного «хлебосольного» каравая.

«Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину», — отметили в пресс-службе главы Незалежной, при этом добавив, что визит Нетаньяху в страну является важным толчком для развития отношений двух государств в экономической, образовательной и культурной областях.

Ранее Зеленский призвал Беньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932–1933 годов актом геноцида украинского народа. Израильский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом за 20 лет. И, как отметили пользователи соцсетей, ему пришлось проехать по проспекту Степана Бандеры. И это при том, что бандеровцы сотрудничали с фашистами и уничтожали евреев, но об этом Зеленский предпочел не вспоминать.

Да и начался визит Нетаньяху в Киев со скандала. Во время церемонии встречи в аэропорту иностранному гостю и его супруге преподнесли традиционный каравай. И если Нетаньяху отведал хлеб-соль, то его жена Сара просто выбросила свой кусок, продемонстрировав неуважение к традициям, которые она не могла не знать, учитывая, сколько переселенцев из бывшего СССР живут в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сара Нетаньяху пребывала в плохом расположении духа еще в момент вылета на Украину. Жена премьера Израиля пыталась «построить» командира самолета из-за того, что он не поприветствовал ее на борту при посадке.

Читайте также

+21° Днём +22°
Ночью +12°
66.61
0.61 73.95
0.73
Гороскоп на 19 августа: Рыбы, отпустите нездоровые связи!

Последние новости

20:56
«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа
20:49
Автобус столкнулся с КАМАЗом в Ленобласти — фото
20:44
Видео испытаний Пентагоном запрещенной ДРСМД ракеты
20:34
«Уважаю!» Настя Каменских опубликовала видео с тренировки
20:27
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
20:22
Поклонники обнаружили шестой палец на ноге Ким Кардашьян — фото

Сейчас читают

Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами
Протоиерей назвал главную ошибку прихожан в праздник Преображения Господня
С юбилеем, Мэттью Перри! Как живет знаменитый Чендлер Бинг после «Друзей»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги