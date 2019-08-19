В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали инцидент в киевском аэропорту, когда жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного «хлебосольного» каравая.

« Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину », — отметили в пресс-службе главы Незалежной, при этом добавив, что визит Нетаньяху в страну является важным толчком для развития отношений двух государств в экономической, образовательной и культурной областях.

Ранее Зеленский призвал Беньямина Нетаньяху признать «голодомор» 1932–1933 годов актом геноцида украинского народа. Израильский премьер прибыл в Киев с первым официальным визитом за 20 лет. И, как отметили пользователи соцсетей, ему пришлось проехать по проспекту Степана Бандеры. И это при том, что бандеровцы сотрудничали с фашистами и уничтожали евреев, но об этом Зеленский предпочел не вспоминать.

Да и начался визит Нетаньяху в Киев со скандала. Во время церемонии встречи в аэропорту иностранному гостю и его супруге преподнесли традиционный каравай. И если Нетаньяху отведал хлеб-соль, то его жена Сара просто выбросила свой кусок, продемонстрировав неуважение к традициям, которые она не могла не знать, учитывая, сколько переселенцев из бывшего СССР живут в Израиле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сара Нетаньяху пребывала в плохом расположении духа еще в момент вылета на Украину. Жена премьера Израиля пыталась «построить» командира самолета из-за того, что он не поприветствовал ее на борту при посадке.