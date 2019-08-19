Путин поблагодарил Макрона за то, что делегация РФ не оказалась на солнцепеке

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Францию с однодневным визитом в понедельник, 19 августа, для проведения переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров обеих стран проходит на юго-востоке страны на территории официальной резиденции Макрона в форте Брегансон.
«
Путин заявил, что в ходе переговоров он рассчитывает обсудить с французским коллегой вопросы международной безопасности.
«
«
Он добавил, что Москву также беспокоят вопросы, связанные с договором о запрещении ядерных испытаний и «возможной милитаризацией космоса».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой на протяжении нескольких минут сопровождали передовой самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, который направлялся во Францию.