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Путин поблагодарил Макрона за то, что делегация РФ не оказалась на солнцепеке

, 19:18 Видео 35

Президенты России и Франции проводят встречу в форте Брегансон.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Францию с однодневным визитом в понедельник, 19 августа, для проведения переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров обеих стран проходит на юго-востоке страны на территории официальной резиденции Макрона в форте Брегансон.

«Посмотрели, как хорош этот уголок Франции, как красив. И господин Макрон еще так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам и его делегация сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким, хотя некоторые вещи вынужден все-таки повторить», — отметил российский лидер.

Путин заявил, что в ходе переговоров он рассчитывает обсудить с французским коллегой вопросы международной безопасности.

«Конечно, думаю, нам удастся поговорить по вопросам международной безопасности», — сказал Путин, напомнив, что не Россия вышла в одностороннем порядке из договоров о противоракетной обороне (ПРО) и ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сейчас на повестке дня стоит вопрос продления договора по СНВ-3, мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что Москву также беспокоят вопросы, связанные с договором о запрещении ядерных испытаний и «возможной милитаризацией космоса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два истребителя швейцарских ВВС в небе над Женевой на протяжении нескольких минут сопровождали передовой самолет специального летного отряда «Россия» с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, который направлялся во Францию.

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