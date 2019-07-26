«Шикардос!»: Звезда «Дома-2» показала идеальный пресс — фото

, 12:42 Фото 584

Инесса Шевчук выложила в сеть снимок, сделанный в спортзале.

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Фото, видео : Instagram @i.s.nesquik

Бывшая участница «Дома-2» Инесса Шевчук в своем аккаунте в Instagram поделилась с подписчиками фото, на котором продемонстрировала идеальный пресс. На снимке 25-летняя звезда телестройки позирует в спортзале, задрав футболку, из-под которой виден плоский живот.

«Доброе утро!», — коротко описала публикацию Инесса Шевчук.

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Instagram @i.s.nesquik

Многочисленные подписчики знаменитости по достоинству оценили спортивные «параметры» девушки.

«Шикарно и красиво»;

«Фигура — шикардос!»

«Перфекто!»

«Вы очень красивая», — комментируют фото пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда «Дома-2» «пояснила», откуда у нее машина за 20 миллионов.

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«Шикардос!»: Звезда «Дома-2» показала идеальный пресс — фото

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