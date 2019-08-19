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  4. «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1 в шестом туре РПЛ

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1 в шестом туре РПЛ

, 22:06 Видео 180

В московском дерби Самуэль Жиго оформил дубль в ворота «армейцев».

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Фото, видео : ТАСС/Савостьянов Сергей, Instagram @orechek1983, @didurdidur

Матч шестого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу «красно-белых». На 59-й минуте благодаря защитнику Самуэлю Жиго мяч залетел в дальний угол ворот «армейцев».

Однако на 68-й минуте защитник ЦСКА Марио Фернандес сравнял счет.

Затем арбитр принял решение приостановить игру из-за дымовой завесы, образовавшейся над полем по причине того, что болельщики подожгли файеры на трибунах. Пауза длилась около пяти минут.

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После возобновления матча Жиго ударом в упор оформил дубль. Теперь в копилке француза — три мяча с начала текущего сезона РПЛ. Таким образом он стал лидером в гонке бомбардиров РПЛ, обогнав форварда «Локомотива» Федора Смолова, нападающего ЦСКА Федора Чалова и форварда «Зенита» Сердара Азмуна, которые пока забили по два гола.

Матч проходил в понедельник, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перед началом матча «Спартак» — ЦСКА футбольные фанаты поблагодарили пилотов А-321.

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