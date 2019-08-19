Перед началом матча «Спартак»-ЦСКА футбольные фанаты поблагодарили пилотов А-321

Футбольные болельщики, пришедшие на московский стадион «Открытие Арена» в понедельник, 19 августа, поблагодарили командиров экипажа Airbus А-321, посадивших самолет с 226 пассажирами в кукурузном поле Подмосковья. Перед началом игры футбольного клуба «Спартак» с ЦСКА звучали бурные аплодисменты и слова благодарности в честь Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, сумевших спасти жизни сотен людей.

Некоторые фанаты принесли с собой на арену отдельные плакаты, в которых выразили признательность пилотам, осчастлививших множество российских семей.

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