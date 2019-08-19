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  4. Перед началом матча «Спартак»-ЦСКА футбольные фанаты поблагодарили пилотов А-321

Перед началом матча «Спартак»-ЦСКА футбольные фанаты поблагодарили пилотов А-321

, 21:41 Видео 48

Игра на московском стадионе началась бурными аплодисментами в честь командиров экипажа Airbus А-321.

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Фото, видео : ТАСС/Савостьянов Сергей, Instagram @ivan__3105, @petcampos

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 41

Футбольные болельщики, пришедшие на московский стадион «Открытие Арена» в понедельник, 19 августа, поблагодарили командиров экипажа Airbus А-321, посадивших самолет с 226 пассажирами в кукурузном поле Подмосковья. Перед началом игры футбольного клуба «Спартак» с ЦСКА звучали бурные аплодисменты и слова благодарности в честь Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, сумевших спасти жизни сотен людей.

Некоторые фанаты принесли с собой на арену отдельные плакаты, в которых выразили признательность пилотам, осчастлививших множество российских семей.

Telegram @moscownewsagency

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Московской области через несколько минут после вылета. По предварительной информации, в оба двигателя попали птицы, после чего отказал правый мотор. В результате ЧП никто не погиб. Указом президент России Владимира Путина командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России.

Тема:
Аварийная посадка А-321 в Подмосковье 41
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