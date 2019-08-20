В Петербурге, в одном из веревочных парков сорвалась девушка. По счастью, рядом были родные, травмы не очень серьезные. Но историй таких масса. И каждая приводит к одной большой проблеме — ГОСТы для таких аттракционов есть, но проверять их — некому.

В одном из веревочных парков Ленинградской области 15-летняя девушка забыла пристегнуть карабин. На лестнице она потеряла сознание и свалилась, к счастью, в руки матери, которая стояла рядом. К врачам девочку доставили с ушибами головы. От госпитализации родители отказались.

Иван Уваров испытал все ужасы такого экстрима на себе.