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Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

, 5:39 10

Америка не сможет противостоять Поднебесной, считают специалисты из Центра изучения США Сиднейского университета в Австралии.

Фото : ТАСС/Панциков Алексей

Эксперты из Центра изучения США Сиднейского университета в Австралии предрекли Америке поражение в случае войны с Китаем, передают «Известия» со ссылкой на публикацию ученых.

По мнению специалистов, Вашингтон утратил свое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку его оборонная стратегия на данном участке сейчас находится в полном упадке. Также в Сиднейском университете добавили, что США стоит пересмотреть «устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит».

Продолжая тему американской оборонной способности, эксперты отметили, что к тому же оборонный бюджет страны сильно страдает от непредсказуемости финансирования, в связи с чем у США нет возможности увеличивать численность армии и пополнять запасы вооружений.

Кроме того, последние два десятилетия Штаты регулярно участвуют в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке, что также сказывается на финансовых вливаниях в перевооружение армии. При этом эксперты обращают внимание на подход Китая к составлению военного бюджета.

По данным австралийских специалистов, Народно-освободительная армия Китая располагает около 1,5 тысячи баллистических ракет малой дальности, 450 ракетами средней дальности, 160 ракетами промежуточной дальности и сотнями крылатых ракет наземного базирования большой дальности.

На основании этих данных ученые рекомендовали США и их союзникам пересмотреть военные бюджеты, чтобы в случае возникновения конфликта, армиям было что противопоставить Китаю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Китай потребовал от Америки «не совать нос» не в свое дело в связи с беспорядками в Гонконге.

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