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  4. Китай потребовал от США «не совать нос» не в свое дело

Китай потребовал от США «не совать нос» не в свое дело

, 16:09 Эфирная новость 22

В МИД КНР выступили с жесткой критикой попыток американских властей так или иначе принять участие в ситуации вокруг Гонконга.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Протесты в Гонконге 9

Аэропорт Гонконга возобновил работу после ночных беспорядков. Стойки регистрации открыты, уборщики наводят порядок в терминале вылета, устраняя последствия столкновений.

Демонстранты удерживали здание аэропорта два дня, взяли заложников, оказали ожесточенное сопротивление полиции. Были отменены свыше трехсот рейсов. Но и сейчас, после разгона протестующих, ситуация остается напряженной, в том числе и за пределами воздушной гавани.

Тем временем происходящее все больше напоминает цветную революцию. Изначально активисты выступали против внесения поправок в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдавать подозреваемых материковому Китаю, где к слову разрешена смертная казнь.

Но даже после того, как власти Гонконга отложили эту идею — протесты продолжились, а требования стали все менее выполнимыми. Например, расследовать все дела о якобы жестокости полицейских.

Кто за этим стоит, Китай гадал не долго. Вот местные журналисты опубликовали кадры митингующего с американским гранатометом в руках. На той неделе за координацией действий активистов застукали главу политического подразделения американского консульства. Некоторые протестующие вообще выходят на улицы со звездно-полосатыми флагами и поют гимн США.

Масла в огонь вдруг подлили и западные дома моды. Итальянский Versace, французский Givenchy и американский Coach как будто сговорившись выпустили футболки, на которых Гонконг был обозначен, как независимое государство.

В КНР такое кутюрье не простили, тут же вынесли им свой модный приговор. Первые красавицы Поднебесной, актрисы и модели, которые сотрудничали с этими брендами, одна за другой стали разрывать с ними контракты. И все это происходит в тот момент, когда Пекин очевидно выигрывает в торговой войне с Вашингтоном.

Впрочем, сам Дональд Трамп пока очень осторожен в оценках происходящего. А вот МИД Китая — нет. Дипломаты призвали США «прекратить совать нос в дела Гонконга», подчеркнув, что Гонконг является исключительно внутренним делом КНР.

Никита Гмыза подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту.

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Протесты в Гонконге 9
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