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  4. Банки предлагают блокировать карты россиян при зачислении подозрительных средств

Банки предлагают блокировать карты россиян при зачислении подозрительных средств

, 9:15 Видео 83

Банковское сообщество рассматривает введение данной меры, как нового метода борьбы с мошенниками.

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Фото, видео : РИА Новости / Наталья Селиверстова, /Игорь Зарембо, /Наталья Селиверстова

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков в интервью «Коммерсантъ» рассказал о новом методе борьбы с мошенниками при хищениях средств клиентов. По его словам, внесение поправок в действующее законодательство позволит кредитной организации блокировать банковскую карту получателя при проведении подозрительных транзакций до подтверждения операции отправителем.

Согласно инициативе банковского сообщества, приостановка действия электронного средства платежа может длиться два дня. В том случае, если клиент банка обратится в правоохранительные органы, блокировка может продолжаться 30 дней.

Отмечается, что в настоящий момент замораживать суммы возможно только в момент списания из банка отправителя. Как правило, держатель карты узнает о хищении уже после того, как деньги ушли злоумышленнику. Даже если клиент оперативно сообщит в кредитную организацию об исчезновении средств со счета, юридических обоснований для возврата суммы у банка нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

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